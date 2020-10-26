«الدار» كبرى الشركات العقارية من حيث القيمة السوقية

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت القيمة السوقية لشركة الدار العقارية إلى نحو 19.97 مليار درهم، وذلك بعد ارتفاع السهم بالحد الأقصى المسموح به خلال جلسة تداولات أمس، لتتصدر الشركات الكبرى من حيث القيمة السوقية في أسواق الإمارات.

وأغلق سعر السهم عند مستوى 2.54 درهم، مدعوماً بعمليات شراء قوية تجاوزت قيمتها 402 مليون درهم، من خلال تداول نحو 160 مليون سهم.

وتتولى شركة الدار العقارية «الدار» إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسة لحكومة أبوظبي بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم، منها مشروعا «مدينة الرياض» و«شمال بني ياس»، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، والتي تضم مجتمعة عند الانتهاء من تطويرها أكثر من 25 ألف أرض وفيلا للمواطنين، بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها. وتتوقع «الدار» التي أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، إنهاء عملية انتقال إدارة المشاريع قبل نهاية العام الجاري، ما يضمن استمرار تطوير جميع المشاريع الحالية والمقرر تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة.