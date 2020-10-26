الدولار يصعد مقابل العملات عالية المخاطر

لندن (رويترز)

ارتفع الدولار، أمس الاثنين، حيث عمد المتعاملون إلى توخي الحذر بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن عدم إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز الاقتصادي الأميركية.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد لها من إصابات كوفيد - 19 الجديدة ليومين متتاليين، وكذلك فرنسا. وأعلنت إسبانيا حالة طوارئ مجدداً وأمرت إيطاليا بإغلاق المطاعم والحانات.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 92.95. وتراجع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1831 دولار.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة إلى 104.87 ين ياباني.