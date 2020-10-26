120 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة سوق دبي المالي «ش. م. ع.» عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2020، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 120.1 مليون درهم بارتفاع نسبته 26% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2019 والبالغة 95.5 مليون درهم.

وتعليقاً على أبرز تطورات الأداء خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2020، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي «ش. م. ع.»: «ارتفع إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 28.3% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من العام 2019، ليصل إلى 51 مليار درهم»

وأضاف كاظم: «يُمثل تنويع المنتجات وفئات الأصول أحد أهم مرتكزات استراتيجية سوق دبي المالي. وقد اكتسبت تلك الاستراتيجية زخماً كبيراً حيث شهد السوق خلال الربع الثالث إدراج صندوق المؤشرات المتداولة لشركة شيميرا كابيتال، كما تم إطلاق منصة تداول العقود المستقبلية للأسهم وبدء تداولاتها في السوق الأسبوع الماضي. ونحن نعمل في المرحلة المقبلة لتعزيز هذا التوجه الاستراتيجي من خلال إدراج المزيد من الصناديق المتداولة علاوة على صناديق الاستثمار العقاري REITs وتوسعة نطاق منصة العقود المستقبلية للأسهم وغيرها من فئات الأصول بما يوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية متنوعة.»