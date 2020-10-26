حمدان بن راشد يفتتح «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»

دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس - عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد - معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020» الذي تنظّمه «الهيئة» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويستمر المعرض الافتراضي ثلاثي الأبعاد المحايد للكربون، حتى الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 1076 شركة من 52 دولة حول العالم. وفي كلمته خلال مراسم الافتتاح الافتراضية، رحّب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالعارضين والمشاركين في هذه الدورة الاستثنائية من الحدث الذي رسّخ مكانته كالأبرز من نوعه في المنطقة.

التقنيات الرقمية المبتكرة

وقال سموه: «أرحب بكم في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2020) في دورته الثانية والعشرين، مستخدمين أحدث الوسائل والحلول والتقنيات الرقمية المبتكرة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والبيئة والنفط والغاز».

وأعرب سمو نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي عن أمله في خروج المعرض بحلول وتوصيات تخدم مستقبل البشرية وتعين على دعم وتعزيز آفاق التنمية المستدامة حول العالم.

وأضاف سموه: «تتميز هذه الدورة من المعرض المحايد للكربون، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتجربة استثنائية للعارضين والزوار وإمكانية اللقاء بين العارضين وأصحاب القرار، بالإضافة إلى الندوات والجلسات التي يشارك بها مسؤولون وخبراء وشخصيات مؤثرة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاستدامة. ونأمل أن يشهد المعرض مشاركات ولقاءات وتوصيات ناجحة ومقترحات عملية لدعم مسيرة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً».

من جانبه، تقدّم معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، بجزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لتفضله بافتتاح المعرض الافتراضي، مشيراً إلى أن تنظيم الدورة الثانية والعشرين من معرض ويتيكس رغم المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد - 19، يؤكد نجاح دبي في تحويل التحديات إلى فرص، ويسلط الضوء على البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها دبي والإمكانات التي تتمتع بها الهيئة والتي تساعدها على تقديم جميع خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.