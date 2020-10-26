مبادرة «20 في 2020» توفر حلولاً لتنقية المياه

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة زايد للاستدامة عن تركيب حلول تكنولوجية جديدة لتنقية المياه في ثلاث قرى في كمبوديا لتعزيز مقومات الحياة الصحية لآلاف السكان في المناطق والقرى المستهدفة في إطار المبادرة الإنسانية الإماراتية (20 في 2020).

وقامت المبادرة بتوفير خمسة مصادر مياه تعود بالنفع على 4400 شخص من سكان قرى «تشنوك ترو» و«كامبونغ فرا» و«سيس سالاب» في كمبوديا، في أعقاب تركيب حلول إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وبفضل تركيب تكنولوجيا تنقية المياه بإشراف من مبادرة (20 في 2020)، أصبح بإمكان سكان القرى، بالإضافة إلى مدرسة وعيادة «تشنوك ترو»، الحصول على مياه نظيفة وصحية وآمنة للمرة الأولى. وتسهم هذه الخطوة في تفادي العديد من الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة وغيرها من المشكلات الصحية، إضافة إلى تحسين مستويات النظافة التي تزداد أهميتها حالياً للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. وتسهم هذه الجهود في تحسين إمكانية الحصول على المياه والوقاية من الأمراض وتحقيق آثار إيجابية كبيرة على الصحة العامة ورفاهية المجتمعات وحياة الأفراد.



التنمية المستدامة

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومدير عام جائزة زايد للاستدامة: «تواصل الجائزة جهودها لترسيخ إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونشر رؤيته الملهِمة في مجال التنمية والعمل الإنساني على أوسع نطاق ممكن، للمساهمة في بناء عالم أكثر استدامة. ويسرنا توحيد الجهود مع شركائنا في مبادرة«20 في 2020» للعمل على تحقيق هذه الأهداف التي تسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز التقدم نحو التنمية المستدامة».

وأوضح معاليه أن تركيب التكنولوجيا الجديدة التي ابتكرها أحد المرشحين النهائيين في جائزة زايد للاستدامة لتنقية وترشيح المياه من شأنه تعزيز مستويات الصحة والسلامة للكثير من سكان المناطق الريفية في كمبوديا، مشيراً إلى تركيز مبادرة «20 في 2020» على تسخير الحلول المستدامة التي تقدّم بها الفائزون والمرشحون النهائيون لجائزة زايد للاستدامة من أجل إحداث تأثير إيجابي في حياة أكبر شريحة ممكنة من الأفراد في مختلف أنحاء العالم.

مساهمات مهمة

من جهته، رحّب معالي ليم كين هور، وزير الموارد المائية والأرصاد الجوية، ورئيس مجلس إدارة «هيئة تونل ساب» التابعة للحكومة الملكية الكمبودية، بمبادرة (20 في 2020) وأشاد بمساهمتها المهمة التي تنسجم مع واحد من أهم الأهداف الاستراتيجية لهيئة «تونل ساب» والمتمثل في تعزيز فرص توفير مياه شرب آمنة في المناطق النائية المنتشرة حول بحيرة تونل ساب.

تنقية المياه

وقامت «سيف ووتر كيوب»، وهي شركة فرنسية كانت من بين المرشحين النهائيين للحصول على جائزة زايد للاستدامة لعام 2019 ضمن فئة المياه، بتوفير تقنية ترشيح المياه الفعّالة والمتنقلة والتي تعمل على تنقية المياه السطحية (الأنهار وبرك المياه)، وجعلها صالحة للشرب في خمس خطوات، عن طريق إزالة الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الأمراض كالإسهال والدوسنتاريا والكوليرا والتهاب الكبد. وتمكّن التقنية من الحصول على 1000 لتر من الماء في الساعة دون الحاجة إلى وجود مصدر للطاقة أو عمليات صيانة، وبدون استخدام أي مواد كيميائية.