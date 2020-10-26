فتح ممر للسفر الآمن بين الإمارات وإسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي رييس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا، مؤكداً العمل على تطوير الشراكة بين البلدين وتوسيع مجالاتها بما يصب في مصلحة البلدين. جاء ذلك خلال اجتماعٍ وزاري عُقد عن بُعد، بمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وماجد السويدي، سفير الدولة في مملكة إسبانيا، إلى جانب عددٍ من مسؤولي البلدين.

وشهد الاجتماع عرضاً لآفاق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإسبانيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 2.5 مليار دولار في عام 2019. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والسياحة والأمن الغذائي والمواصلات والنقل الجوي والطاقة المتجددة.

تعزيز التعاون

وأكد معالي عبد الله بن طوق حرص دولة الإمارات على تعزيز جهود التعاون المشترك مع إسبانيا لتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستويات جديدة، وقال معاليه: «تتركز جهودنا خلال المرحلة الراهنة على تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ودعم مختلف القطاعات وتفعيل الأنشطة والأعمال. وتوجت هذه الجهود بإطلاق دولة الإمارات لحزمة مرنة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية. وتعتبر إسبانيا شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً بالنسبة لدولة الإمارات، وتمثل هذه الحزمة فرصة مهمة لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها بما يصب في مصلحة اقتصادَي البلدين».

وأضاف معاليه: «نبحث مع الجانب الإسباني الحلول الكفيلة بزيادة معدلات تدفق السياح وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، مع ضمان صحة وسلامة المسافرين. ونحن مهتمون بالعمل بصورة مشتركة لفتح ممر للسفر الآمن بين الإمارات وإسبانيا، وهي مبادرة من شأنها تسهيل حركة السفر والسياحة بين البلدين وتجاوز العوائق التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على حركة النقل الجوي، وسنحرص على توسيع نطاق هذه المبادرة الإماراتية لتشمل دولاً أخرى، لما لها من عوائد إيجابية على النمو التجاري والاقتصادي للدول المشاركة، وهي من ضمن حزمة المبادرات الـ 33».

من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على أهمية مشاركة الخبرات وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أنَّ مملكة إسبانيا تشكل إحدى الوجهات المهمة للاستثمارات الإماراتية.

وأضاف معاليه: «حريصون على فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الإسباني، وتمثل إسبانيا وجهة اقتصادية مهمة في القارة الأوروبية، وبوابة لتعزيز شبكة علاقاتنا التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع أسواق أميريكا اللاتينية، نظراً للروابط الثقافية والتاريخية الوطيدة بينها وبين إسبانيا. وفي المقابل، تمثل دولة الإمارات بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التجارية المتقدمة بوابة حيوية لتدفق التجارة الإٍسبانية نحو أسواق آسيا وأفريقيا».

بدورها، أكدت معالي رييس ماروتو حرص مملكة إسبانيا على تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرةً إلى أنَّ الأمن الغذائي والتعاون التقني والنقل شكلت مجالات هامة للشراكة الثنائية خلال الفترة الماضية.