%3.1 نمو مناولة الحاويات في «موانئ دبي»

دبي (الاتحاد)

قامت «موانئ دبي العالمية المحدودة» بمناولة 18.3 مليون حاوية نمطية، قياس 20 قدماً على نطاق محفظتها العالمية، من محطات الحاويات، في الربع الثالث من العام الجاري، وشهدت الكميات الإجمالية للمناولة ارتفاعاً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وارتفاعاً بنسبة 1.9% على أساس المقارنة المثلية. وخلال الأشهر التسعة من العام، قامت «موانئ دبي العالمية المحدودة» بمناولة 52.2 مليون حاوية نمطية، قياس 20 قدمًا، بانخفاض بنسبة 2.5% على على أساس التقارير المعلنة، وانخفاض بنسبة 2.0% على أساس المقارنة المثلية.

إلى ذلك، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: «نعلن عن أن الكميات خلال الربع الثالث من العام الجاري، كانت إيجابية في مناطقنا الثلاث، حيث ارتفع إجمالي المناولة لمجموعة «موانئ دبي العالمية» بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مقارنةً مع أداء القطاع عموماً والذي سجل تراجعاً بنسبة 2.2% في إجمالي حجم المناولة. ويتفوق هذا الأداء على مستوى التوقعات، ويعكس مرونة قطاع الشحن بالحاويات عالمياً وقدرة «موانئ دبي العالمية»على تقديم أداء يتفوق على أداء السوق».

وأضاف: «يعود الانتعاش في إجمالي حجم المناولة إلى عوامل عدة، حيث ارتفعت الإنتاجية على أساس ربع سنوي بنحو 10% مع بدء الاقتصادات العالمية في تخفيف قيود الإغلاق.