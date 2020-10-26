مؤشر سوق أبوظبي يخترق مستوى 4600 نقطة

حسام عبدالنبي (دبي)

انتعشت تعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة تعاملات أمس، بدعم من النشاط الملحوظ والصعود القوي لسهم «الدار العقارية»، الذي تصدر قائمة النشاط والارتفاعات، ليتجاوز المؤشر العام للسوق مستوى 4600 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من 7 أشهر، مسجلاً مكاسب سوقية بلغت 3.7 مليار درهم.

وربح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 56.7 نقطة ليرتفع بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 4624.8 نقطة بدعم من نشاط وصعود سهم «الدار العقارية»، الذي تصدر قائمة النشاط والارتفاعات في السوق بعد تداول 160.1 مليون سهم بقيمة 402.69 مليون درهم، وأغلق السهم على ارتفاع بالحد الأقصى 14.93% عند مستوى 2.54 درهم.

كما ارتفعت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى قياسي لتبلغ 829.73 مليون درهم بعد تداول 226.58 مليون سهم خلال 3000 صفقة، وزادت المكاسب السوقية لتبلغ 3.7 مليار درهم.

وكانت محصلة التعاملات في أسواق الأسهم المحلية أمس، هي ارتفاع القيمة السوقية بنحو 3.2 مليار درهم محصلة لارتفاع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.72 مليار درهم لتبلغ 696.862 مليار درهم، مقابل انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 0.53 مليار درهم إلى 307.604 مليار درهم.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية، نحو 962.33 مليون درهم بعد تداول 380.83 مليون سهم خلال 5328 صفقة.

تداولات أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، زادت قيمة التداولات الإجمالية إلى 829.73 مليون درهم بعد تداول 226.58 مليون سهم، خلال تنفيذ 3000 صفقة.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي، من حيث حجم التداولات بنحو 160.1 مليون سهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بحجم تداولات 14.3 مليون سهم، ثم «أبوظبي الأول» بنحو 10.3 مليون سهم، وجاء «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» رابعاً بحجم تداولات 8.2 مليون سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 402.69 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بقيمة 125 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بقيمة تداول 116.45 مليون درهم، وجاء «أبوظبي التجاري» رابعاً بنحو 82.7 مليون درهم.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، بدعم من ارتفاع أسهم 15 شركة حيث سجلت الأسهم النشطة ارتفاعات جيدة وأهمها «الدار العقارية» بنسبة ارتفاع 14.93%، و«ريم للاستثمار» بنسبة 15% و«ميثاق» بنسبة 14.93%.

تداولات دبي

وتحسنت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي بالمقارنة باليوم السابق حيث بلغت 132.6 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 154.24 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2328 صفقة، وانخفض مؤشر السوق دبي المالي بمقدار 10.9 نقاط ليصل إلى مستوى 2166.5 نقطة.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي إغلاق المؤشر العام على انخفاض، تأثراً بهبوط أسهم 16 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 9 شركات. وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 20.2 مليون درهم، وتلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة تداول 18 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 16.2 مليون درهم.

وجاء سهم «الخليج للملاحة» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 43.3 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 29.7 مليون سهم، ثم «الإثمار القابضة» بتداول 11.8 مليون سهم، وحل «إعمار العقارية» رابعاً بحجم تداولات 7.7 مليون سهم.

وشهد السوق عمليات بيع نشطة على عدد من الأسهم أدت إلى تراجع أسعارها، حيث تصدر القائمة «أمان» بنسبة 4.92% ليغلق عند سعر 0.889 درهم، تلاه سهم «الإثمار القابضة» الذي واصل نزف الخسائر وانخفض بنسبة 4.85%، ليغلق عند سعر 0.235 درهم.

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