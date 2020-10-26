«المال كابيتال ريت» يبدأ الطرح العام الأولي في «دبي المالي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «المال كابيتال»، أمس، عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الطرح العام الأولي لصندوق «المال كابيتال ريت» الذي استحدثته مؤخراً، والمعني بالاستثمار العقاري، وهو ذو رأسمال مغلق يستهدف إدراج كامل وحداته في سوق دبي المالي اعتباراً من يناير الماضي.

ويستهدف الصندوق طرحاً عاماً يبلغ 500 مليون درهم إماراتي، وسيتم توظيف عوائد الطرح للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المُدرة للدخل، والمدعومة باتفاقيات إيجار آمنة طويلة الأمد، وسيتيح لمستثمرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الوصول إلى قطاع من الأصول متعددة الفئات ذات أسس قوية من خلال استراتيجية رامية إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأداء العالي في دولة الإمارات، مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية، مع عائد سنوي مستهدف تبلغ نسبته 7%.

ويُذكر أن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي تبدأ من 8 نوفمبر المقبل إلى الـ 19 منه، وسيبلغ سعر الاكتتاب 1.0 درهم إماراتي لكل وحدة، وستبلغ رسوم الاكتتاب 0.02 درهم إماراتي لكل وحدة، وسيتم الاكتتاب عن طريق بنك أبوظبي الأول ومنصة سوق دبي المالي الإلكترونية (DFM).

إلى ذلك، قال خالد جاسم بن كلبان، رئيس مجلس إدارة «المال كابيتال»: «في ظل الظروف الراهنة يواصل المستثمرون بحثهم عن عوائد جاذبة وآمنة على المدى البعيد، والشركة على ثقة بأن «المال كابيتال ريت» وقرار إدراجه في سوق دبي المالي سيساعدان في تلبية مختلف احتياجات المستثمرين، وتزويدهم بأداة استثمارية عالية السيولة تتيح لهم إمكانية الدخول إلى قطاع العقارات».

من جهته، قال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على طرح المال كابيتال ريت يجعله أول صندوق استثمار عقاري في سوق دبي المالي تنظم عمله الهيئة».

وقال سانجي فيج، مدير إداري في شركة المال كابيتال: «يسعى المال كابيتال ريت إلى توزيع أرباح على المستثمرين بنسبة لا تقلّ عن 80% من صافي دخله، كما سيستهدف الاستحواذ على أصول تتوافق مع أحكام الشريعة وأصول استراتيجية مهمة، في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم تحديداً، بعقود إيجار فردية تمتاز بدخل ثابت ومستوى تقلّب منخفض فضلاً عن ضمانها زيادة رأس المال على المدى الطويل».