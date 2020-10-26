«دبي التجاري» يُصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

أصدر بنك دبي التجاري سندات دائمة إضافية غير قابلة للاستدعاء من المستوى الأول بأجل استحقاق لمدة ست سنوات بقيمة 600 مليون دولار أميركي وبسعر فائدة 6.00%، وهي أقل نسبة فائدة من جهة إصدار مصرفية في دبي حتى الآن، كسندات إضافية للشق الأول من رأس المال، بالتوافق مع متطلبات بازل 3.

ويمثل هذا الإصدار والذي يعد إصداراً افتتاحياً من المستوى الأولى للبنك أيضاً، عودةً منه إلى أسواق رأس المال منذ طرح السندات في عام 2015.

ويعد هذا الإصدار ثاني إصدار من المستوى الأول من دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتضمن ميزة الاستدعاء الاسمي بعد ستة أشهر. وسيتم إدراج السندات في يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وشهد الإصدار إقبالاً من مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا.

وقد لقيت العروض التقديمية ترحيباً واسعاً، حيث اشتملت النقاط الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها للمستثمرين الجدارة الائتمانية القوية لبنك دبي التجاري والملكية المستقرة والنمو المستقر المصحوب بأداء مالي قوي.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي: «يسعدنا مدى النجاح الذي حققه الإصدار، والذي يعكس مدى صلابة الرؤية الاستراتيجية لدى البنك والالتزام الراسخ بتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة على مر السنين. وهذا الإصدار من شأنه تعزيز وتوفير دعم إضافي للأعمال المحلية في الحاضر والمستقبل».