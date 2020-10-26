«دبي الإسلامي» يخطر عملاءه بتوقف خدمات مصرفية

حسام عبدالنبي (دبي)

أخطر بنك دبي الإسلامي عملاءه عبر رسائل نصية قصيرة بتوقف بعض خدمات البنك المصرفية من يوم غد الأربعاء 28 أكتوبر حتى السبت 31 أكتوبر، ضمن إتمام المرحلة النهائية من عملية الدمج مع «نور بنك».

ونصح المصرفيون عملاء البنك بسحب رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي قبل تاريخ توقف الخدمات أو تأثر عمليات ماكينات الصراف الآلي. وأعلن «دبي الإسلامي» أنه ملتزم بالكامل بتوفير عملية انتقال سلسة لعملاء كلا البنكين بعد الاستحواذ على «نور بنك»، مع ضمان استمرارهم في الحصول على أفضل تجربة مصرفية ممكنة خلال عملية الدمج وبعدها.

وحصل «دبي الإسلامي» خلال شهر يناير الماضي على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، للاستحواذ الكامل على نور بنك بتنظيم صفقة جرى خلالها تبادل الأسهم، وكجزء من هذه الاتفاقية، أصدر بنك دبي الإسلامي 651.15 مليون سهم جديد ليزيد رأسمال البنك إلى 7.240 مليار سهم.

ويسهم الاستحواذ في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، مما يتيح المزيد من الاستثمارات والنمو في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والابتكار والخدمات، حيث يتمتع بنك دبي الإسلامي بمكانة تؤهله، ليكون أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم مع تخطي إجمالي موجوداته 275 مليار درهم.