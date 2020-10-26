«دبي للسلع المتعددة» يعزز سهولة ممارسة الأعمال

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تقديم عرض جديد يتيح للشركات من جميع أنحاء العالم فرصة تأسيس مكاتب تمثيلية لها في أحد أبرز المراكز التجارية الرائدة عالمياً في غضون أقل من 5 أيام عمل، بالإضافة إلى فترة تجريبية مجانية لمدة 6 أشهر.

ويجري تنفيذ عملية تأسيس المكاتب التمثيلية رقمياً بالكامل، بما سيوفر حلولاً ذكيةً تتيح للشركات الاستفادة من خدمات الأعمال التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة عبر أي جهاز إلكتروني من أي مكان وفي أي وقت، كما ستستفيد الشركات من متطلبات التأسيس المبسطة، إلى جانب إتاحة خيار التقدم للحصول على تأشيرة إقامة مع أفراد العائلة، إلى جانب الوصول إلى مرافق مراكز الأعمال.

إلى ذلك، قال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «يؤكد هذا العرض الجديد التزامنا بتمكين الشركات القادمة من جميع أنحاء العالم، وترسيخ حضورها في دبي والمنطقة إلى جانب تعزيز وصولها إلى بعض الأسواق الأسرع نمواً، ما سينعكس إيجابياً في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، ويرسخ مكانتها وجهة مفضلة لممارسة الأعمال».