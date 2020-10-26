عمومية «دي إكس بي» تنتخب مجلس إدارتها

دبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» خلال اجتماعه الأخير على انتخاب عبدالوهاب الحلبي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وتعيين عبدالله بن حبتور، نائباً.

وأبلغت الشركة إدارة سوق دبي المالي بنتائج اجتماع الجمعية العمومية، حيث تم انتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة، هم: عبدالوهاب الحلبي، وشرافان شاروف، وأمينة طاهر، وبطرس بطرس، وعبدالله بن حبتور، وسوريا سوبرامانيان، وعصام كاظم.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، تم انتخاب أعضاء لجنة التدقيق من شرافان شاروف، وعبدالله بن حبتور، وسوريا سوبرامانيان، في حين ضمت لجنة التنفيذ والمتابعة كلاً من عبدالوهاب الحلبي، وبطرس بطرس، وسوريا سوبرامانيان.