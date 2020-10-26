الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى

تراجعت الليرة التركية، اليوم الاثنين، لما دون مستوى ثماني ليرات لكل دولار، وهو ما يمثل تجاوز حاجز نفسي حرج للمستثمرين.

ووفقاً لبيانات وكالة «بلومبرج» للأنباء، فقد هبطت الليرة بـ0.5% إلى8.0006 ليرة للدولار عند الساعة التاسعة صباحاً و24 دقيقة في أسطنبول.

ويأتي استمرار تراجع الليرة في ظل انخفاض معدلات الفائدة، وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة، والنزاعات في شرق المتوسط والقوقاز والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتنفق تركيا من احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أسرع من أي اقتصادات نامية كبرى أخرى في محاولة لدعم العملة، كما باع المستثمرون الأجانب ما يعادل 13.3 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 2005 على الأقل.

وخسرت الليرة أكثر من 25% من قيمتها هذا العام، وهي ثاني أسوأ عملة من عملات الدول الناشئة أداء بعد الريال البرازيلي.



