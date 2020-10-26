أظهر مسح اليوم الاثنين تراجع ثقة الشركات الألمانية في أكتوبر متأثرة بمخاوفها حيال ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال معهد إيفو: إن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 92.7 من مستوى معدل بالخفض بلغ 93.2 في سبتمبر، وجاء التراجع بعد ارتفاع لخمسة أشهر.
وقال كليمنس فاوست رئيس المعهد، في بيان: «أصبحت الشركات أكثر تشككاً بكثير إزاء تطورات الشهور المقبلة.. في أعداد الإصابات المتزايدة، يزداد قلق الشركات الألمانية».
تراجع ثقة الشركات الألمانية بفعل ارتفاع إصابات كورونا
أظهر مسح اليوم الاثنين تراجع ثقة الشركات الألمانية في أكتوبر متأثرة بمخاوفها حيال ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
المصدر: رويترز