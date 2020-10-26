تراجع ثقة الشركات الألمانية بفعل ارتفاع إصابات كورونا

أظهر مسح اليوم الاثنين تراجع ثقة الشركات الألمانية في أكتوبر متأثرة بمخاوفها حيال ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال معهد إيفو: إن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 92.7 من مستوى معدل بالخفض بلغ 93.2 في سبتمبر، وجاء التراجع بعد ارتفاع لخمسة أشهر.

وقال كليمنس فاوست رئيس المعهد، في بيان: «أصبحت الشركات أكثر تشككاً بكثير إزاء تطورات الشهور المقبلة.. في أعداد الإصابات المتزايدة، يزداد قلق الشركات الألمانية».