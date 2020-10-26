النفط يهبط مع تنامي المخاوف على الطلب

تراجع النفط ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين، مواصلاً خسائر الأسبوع الماضي في ظل تنامي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا مما يثير المخاوف حيال الطلب على الخام، لاسيما في ظل فرص حدوث زيادات في المعروض.



وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.25 دولار بما يعادل ثلاثة بالمئة إلى 40.52 دولار للبرميل. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 3.2 بالمئة ليسجل 38.57 دولار للبرميل.

انخفض برنت 2.7 بالمئة الأسبوع الماضي وغرب تكساس 2.5 بالمئة.



سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات جديدة لها حتى الآن بفيروس كورونا يومي الجمعة والسبت، بينما بلغت الحالات الجديدة في فرنسا ذروة قياسية فوق الخمسين ألف حالة أمس الأحد، مما يسلط الضوء على شدة التفشي.

