الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار

نزل الذهب عن مستوى 1900 دولار اليوم الاثنين ليسجل أقل سعر فيما يزيد على أسبوع، تحت ضغط قوة الدولار وعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة تحفيز أميركية جديدة.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1897.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل 1890.19 دولار، أقل مستوى له منذ 15 أكتوبر.

وفي العقود الأميركية الآجلة، تراجع المعدن 0.4 بالمئة إلى 1898.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد البلاديوم 0.8 بالمئة ليسجل 2372.80 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 883.14 دولار.

وانخفضت الفضة 1.8 بالمئةإلى 24.14 دولار للأوقية.