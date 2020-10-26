روسيا تسجل قفزة قياسية جديدة في إصابات كورونا بـ 17347 حالة

قفز العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى 17347 حالة اليوم الاثنين بينها 5224 في موسكو، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و531224 إصابة منذ تفشي الجائحة.

وقالت السلطات إن 219 شخصاً توفوا جراء الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات الرسمية 26269.