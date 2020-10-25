«أبوظبي للجودة»: 15 مختبراً تشارك في اختبار «كوفيد - 19»

أبوظبي (وام)

قال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أجرى بالتعاون مع مختبر بيوجينكس إحدى شركات مجموعة «جي 42» برنامج اختبار الجدارة النوعي على المستوى الدولي والأول إقليمياً بهدف التحقق من كفاءة المختبرات الطبية في فحوصات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث شارك في البرنامج 15 مختبراً طبياً في إمارة أبوظبي، للحصول على الاعتماد الوطني

وأضاف المعيني أن جميع المختبرات المشاركة في برنامج اختبار الجدارة النوعي للتحقق من كفاءة المختبرات الطبية في فحوصات «كوفيد-19»، استطاعت إعطاء نتائج صحيحة لجميع العينات الخاضعة للاختبار بنسبة 100%، مما يؤكد كفاءة المختبرات العاملة في إمارة أبوظبي ودقة نتائجها، ويعزز من ثقة المجتمع بالقطاع الصحي في الإمارة والدولة.

وأوضح المعيني أن المجلس تعاون في هذا البرنامج مع مختبر G42 الذي يعد أول مختبر طبي يحصل على الاعتماد من النظام الوطني للاعتماد ENAS، حيث قام مختبر G42 بتحضير العينات المرجعية لهذا البرنامج، وتم توزيع 3 عينات على كل مختبر مشارك في برنامج اختبار الجدارة، إحداها إيجابية بدرجة عالية، وأخرى إيجابية بدرجة ضعيفة، والثالثة سلبية، وأجرت المختبرات المشمولة تحليلاً منفصلاً لهذه العينات، باستخدام تقنياتها المختلفة والبروتوكولات المتبعة لديها، وقدمت نتائجها لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الذي قام بتحليل هذه النتائج.