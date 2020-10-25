اليوم.. انطلاق «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية 2020» افتراضياً

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، ‬وتحت ‬رعاية ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬حاكم ‬دبي ‬وزير ‬المالية ‬رئيس ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬تنظم ‬الهيئة ‬سنوياً ‬معرض ‬تكنولوجيا ‬المياه ‬والطاقة ‬والبيئة (‬ويتيكس) ‬ودبي ‬للطاقة ‬الشمسية، ‬ويعد ‬المعرض ‬فرصة ‬مثالية ‬للشركات ‬والمؤسسات ‬المحلية ‬والعالمية ‬للترويج ‬لمنتجاتها ‬وخدماتها ‬وحلولها ‬المبتكرة ‬في ‬قطاعات ‬المياه، ‬والطاقة، ‬والاستدامة، ‬والابتكار، ‬إضافة ‬إلى ‬مشاركة ‬أفضل ‬الممارسات ‬والخبرات ‬من ‬جميع ‬أنحاء ‬العالم.

وتنظم الهيئة المعرض هذا العام اعتبارا من اليوم 26 إلى 28 أكتوبر الجاري افتراضياً، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، وتعد هذه الدورة أول معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد محايد للكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي استخدام منصة افتراضية لاستضافة ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020 ضمن جهود الهيئة لاتباع الممارسات المستدامة، حيث توفر النسخة الافتراضية مزايا وفرص المعرض التقليدي، إضافة إلى إزالة الحدود الجغرافية أمام الزوّار والعارضين من مختلف أنحاء العالم.

أوعلنت 55 مؤسسة وشركة محلية وعالمية عن رعايتها لمعرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020». ويحظى المعرض برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي في فئة الراعي الماسي؛ وكلٌ من شركات «سيمنس»، و«أكوا باور»، و«إيه بي بي» و«هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في فئة الراعي التيتانيوم؛ ومؤسسة دبي للإعلام في فئة الراعي الإعلامي الاستراتيجي.

كما يحظى المعرض برعاية 13 جهة في فئة الراعي الاستراتيجي، و6 جهات في فئة الراعي البلاتيني، و26 جهة في فئة الراعي الذهبي، و5 مؤسسات في فئة الشريك الإعلامي الرئيس.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، برعاة المعرض الذي بات منصة تجمع كبريات الشركات والمؤسسات العالمية لعرض أحدث الحلول التقنية في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار.

وقال: «نعتبر الجهات الراعية والداعمة للمعرض شركاء يسهمون في ترسيخ مكانة هذا الحدث الاقتصادي والبيئي على خريطة المعارض المتخصصة في العالم، ويشاركون في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات وفي المنطقة بشكل عام».

وقال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: «سنعرض مبادراتنا وإنجازاتنا وخططنا في تحقيق بيئة خضراء مستدامة في كل أعمالنا التشغيلية والخدمية في الفعالية»، ‬مؤكداً ‬أن الاقتصاد ‬الأخضر ‬واستخدام ‬الطاقة ‬النظيفة، ‬أدوات ‬مهمة ‬في ‬بناء ‬مستقبل ‬آمن ‬ومستدام، ‬وأن ‬دولة ‬الإمارات ‬تبذل ‬جهداً ‬واضحاً ‬في ‬مجال ‬ترشيد ‬الطاقة، ‬بالتعاون ‬مع ‬برنامج ‬الأمم ‬المتحدة ‬للبيئة ‬ووكالات ‬عالمية ‬متخصصة.

وسيواكب تلفزيون دبي بقنواته التلفزيونية والإذاعية والرقمية الحدث، من خلال فريق إعلامي وفني متخصص.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نسعى من خلال مشاركتنا هذا العام، لإبراز مبادراتنا لتعزيز كفاءة الطاقة وإدارة الموارد على مستوى قطاعات المجموعة كلها».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «رعاية المؤسسة لمعرض (ويتيكس)، تؤكد التزامنا بدعم تطبيقات معايير الاستدامة البيئية في دولة الإمارات والمنطقة.‬ و‬مواكبة ‬استحقاقات ‬الثورة ‬الصناعية ‬الرابعة، ‬ومواصلة ‬المساهمة ‬الفاعلة ‬في ‬ترسيخ ‬أسس ‬التحول ‬إلى ‬الاقتصاد ‬الأخضر، ‬وتوظيف ‬التقنيات ‬الرقمية ‬وتطبيقات ‬الذكاء ‬الاصطناعي».

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»: «تلتزم (مصدر) بدعم تحقيق استراتيجية الطاقة النظيفة في دبي، وتعزيز جهود الاستدامة على مستوى الدولة‏‭«‬.