الزيودي يبحث تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية

دبي (الاتحاد)

ناقش معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال زيارته شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الشركة في تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية ودعم نموها على الصعيد العالمي، لتسريع واستدامة التنويع الاقتصادي غير النفطي في الدولة.

وخلال الزيارة، هنّأ معاليه إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على سرعة نموها وحصولها على جوائز محلياً ودولياً.

واجتمع معاليه، برفقة المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والمهندس علي عبدالحق البلوشي، وهو واحد من 33 شاباً إماراتياً تم تعيينهم أعضاءً ضمن مجالس إدارات الجهات الاتحادية، مع ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للشركة، ومع جميع موظفي الشركة الذين أخذوا معاليه في جولة تعريفية، وأطلعوه على آخر المستجدات.

كما سلّم معاليه موظفي شركة الاتحاد لائتمان الصادرات شهادات نجاحهم في برنامج «ليد» للقيادة والتميز، الذي أطلقته الشركة في شهر مارس 2020، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقدّم معاليه توجيهات قيّمة حول كيفية تعزيز الدور الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأثنى على جهودها في تعزيز الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات الإماراتية. وقال الزيودي: «حلّت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والـ 17 عالمياً في صادرات الخدمات، مسجلة نمواً في قيمة صادرات الدولة من الخدمات يصل إلى 2.3%، مما يؤكد المكانة التنافسية التي تتمتع بها الدولة في هذا المجال، وتهدف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى المساهمة في الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها، من خلال دعم الشركات الإماراتية، وتسهيل وصول صادراتها إلى الأسواق الدولية».

من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «زيارة معالي الزيودي تؤكد حرصه على دعمنا لتحقيق أهدافنا المتمثلة في دعم نمو الشركات الإماراتية. وبتوجيهات معاليه وفي ظل سعينا لدعم القطاع غير النفطي في دولة الإمارات، فإننا نتطلع إلى تعزيز تنافسية المصدرين الإماراتيين في الأسواق العالمية».