مصنع «دوكاب» يفوز بعقد توريد كابلات

دبي (الاتحاد)

فاز مصنع «دوكاب» لمنتجات الجهد العالي، بعقد توريد وتركيب كابلات الجهد العالي لمشروع المرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.

ويتضمن مشروع المرحلة الخامسة من المجمع نحو 275 كيلومتراً من الكابلات مع الملحقات والموصلات اللازمة، وسيتم تنفيذه عبر ثلاث محطات تبلغ قدرة كل منها 300 ميجاواط، ليكون بذلك أحد أكثر مجمعات الطاقة الشمسية كفاءة من حيث الكلفة على مستوى العالم.

وستتولى «دوكاب HV» أيضاً مسؤولية توريد وتركيب أنظمة الكابلات، بصفتها مقاول الكابلات الفرعي الذي اختارته مجموعة «شنجهاي إلكتريك الصينية».

وجاء الفوز بعقد التوريد لهذا المشروع في أعقاب نجاح «دوكاب HV» في تركيب أنظمة الكابلات المتكاملة للمرحلة الثالثة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، باستطاعة إجمالية قدرها 132 ألف فولط.

وقال مايك إنجلبريخت، الرئيس التنفيذي لمصنع «دوكاب HV»، خلال مشاركته في فعاليات «معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة» (ويتيكس 2020): «يشهد هذا المشروع تركيب الكابلات عالية الجودة التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» ضمن موقع المجمع، لتسهم في دفع عجلة النمو والتطور لدولة الإمارات»، مشيداً «باستراتيجية الحكومة الإماراتية في تنمية المهارات وقدرات التصنيع الوطنية».

من جهته، قال مينج شوان من، المدير العام لمشروع المرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، مجموعة «شنغهاي إلكتريك الصينية»: «يتطلب هذا المشروع التعاون مع شركاء متميزين يمكنهم المساهمة في ترجمة رؤية المجمع إلى حقيقة».