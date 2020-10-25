افتتاح قسم الخضراوات في «أسواق عجمان»

عجمان (الاتحاد)

افتتح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، أمس، قسم الخضراوات والفاكهة بعد تجديده بفرع الجمعية في منطقة الجرف بإمارة عجمان.

وتفقد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي قسم الخضراوات والفاكهة، يرافقه سامي محمد شعبان مدير عام جمعية أسواق عجمان، محمد بن سالمين أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة الجمعية، سلطان المناعي مدير العمليات، وحيدر الجعفري مدير المشتريات.

وأكد الشيخ محمد النعيمي أن ما حققته الجمعية من إنجازات خلال الفترة الماضية، يأتي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مشيراً إلى حرص الجمعية على توفير المنتجات للمتسوقين بأفضل الأسعار.

وأشار، في هذا السياق، إلى اهتمام الجمعية بجودة المنتجات المعروضة، مشيداً بمستوى المنتجات الإماراتية الطازجة من الخضراوات والفاكهة، لافتاً إلى أن الجمعية على استعداد لدعم المزارعين المواطنين، وتخصيص مساحات لعرض منتجاتهم في جميع فروع الجمعية.

من جانبه، قال سامي محمد شعبان مدير عام الجمعية: إن أسواق عجمان تبذل قصارى جهدها لتوفير السلع للمتسوقين بأسعار تنافسية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصاً على سلامة الموظفين والمتسوقين، مشيراً إلى أن الجمعية توفير حالياً 43 ألف سلعة متنوعة بجميع فروع الجمعية داخل إمارة عجمان.