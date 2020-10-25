«غرفة دبي» تُعرف شركات أميركا اللاتينية بالمزايا التنافسية

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ممثلةً بمكاتبها التمثيلية الخارجية في أميركا اللاتينية، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، مؤخراً ندوة إلكترونية شارك فيها 388 طرفاً ذا صلة، وهدفت إلى إبراز أفضل الممارسات التي يمكن لمنتجي البن ومشتريه ومورديه استخدامها لزيادة تدفق تجارة البن والقهوة، والتعريف بمركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وأحدث المزايا التي يوفرها لمصدري وتجار أميركا اللاتينية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «بموقعها على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، تتحول دبي إلى مركز عالمي لصناعة القهوة. ومن خلال مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، قمنا ببناء منظومة توفر الدعم والبنية التحتية المطلوبة لخدمة صناعة القهوة الدولية عبر سلسلة القيمة. ويسعى المركز من خلال الاستفادة من علاقاته القائمة مع أميركا اللاتينية، وخبرته في تسهيل تجارة السلع، إلى مضاعفة الفرص التي توفرها القهوة والمساهمة في نمو هذه الصناعة».

وخلال كلمته، أكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، أن القهوة هي ثاني أكثر السلع تداولاً بين دبي وأميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن التزام إمارة دبي وحرصها على تعزيز نمو تجارة البن سيجعلها بوابة لتجارة وتداول قهوة أميركا اللاتينية إلى العالم. وقال كارلوس كوستا: إن الإقبال على طلب القهوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نمو متزايد، ودول أميركا اللاتينية توفر 24% منه، مشيراً إلى أن الطلب على القهوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ سنوياً 6.5 مليون كيس، ومع زيادة الطلب بنسبة 5% سنوياً في المتوسط يمكن أن يصل حجم السوق إلى 8.9 مليون كيس في عام 2030.