شراكة بين «الموارد البشرية» و«الإمارات دبي الوطني»

دبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، يقدم بموجبها البنك مجموعة من المزايا والعروض الحصرية، لموظفي الحكومة الاتحادية، على المنتجات والخدمات التي يقدمها، إضافة إلى تنظيم ورش عمل تثقيفية لنقل المعرفة، حول التوعية المالية والتحول الرقمي.

وعقد الجانبان اجتماعاً افتراضياً، حضره ممثلون عنهما، حيث مثل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مديرها العام الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، ومثل بنك الإمارات دبي الوطني مروان هادي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد.

وفي إطار الشراكة الجديدة، يعمل الطرفان على تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة والأدوات، وحلول التعليم وبرامج التطوير، ومشاركة أفضل ممارسات وحلول التدريب والموارد البشرية اللازمة لتطوير سير العمل.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن العور، أن اتفاقية التعاون هذه تعتبر الأولى من نوعها، بين «الهيئة» ومؤسسة مصرفية لنقل المعرفة، للحكومة الاتحادية وتبادل الخبرات والتجارب؛ ليعد بذلك بنك الإمارات دبي الوطني شريكاً لـ«الهيئة» في الخدمة المجتمعية، وتنمية وتطوير مهارات وكفاءة رأس المال البشري الاتحادي، ونقل خبرة القطاع المصرفي للحكومة الاتحادية.

من جانبه، قال مروان هادي، : «نتطلع قدماً لتوطيد هذه الشراكة وتوسيع آفاقها للارتقاء بالخيارات المتميزة التي نقدمها لعملائنا من أبناء الدولة، إضافة إلى ورش العمل التوعوية والمنتجات والخدمات الحصرية التي تناسب احتياجاتهم وأنماط حياتهم».