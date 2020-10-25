«دبي التجاري» يعلن الشراكة مع «الفردان للصرافة»

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك دبي التجاري، عن دخوله في شراكة استراتيجية مع الفردان للصرافة، لتكون شريكاً للبنك في إصدار وتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة، والتي تعد إحدى مبادرات وزارة المالية.

وقال البنك في بيان صادر أمس: «ستمكن هذه الشراكة العملاء من زيارة أي من فروع الفردان للصرافة البالغ عددها 66 فرعاً والمنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، للحصول على بطاقة الدرهم الإلكتروني الجديدة من فئة هلا، أو تعبئة بطاقاتهم الحالية بسهولة».

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، ومدير إدارة الإيرادات العامة في وزارة المالية: «تحرص وزارة المالية على توطيد أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم عملية التحول للاقتصاد الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. وتشكل منظومة الدرهم الإلكتروني التي تستند إلى أحدث التقنيات العالمية لخدمات الدفع غير النقدي، واحدة من أبرز الإنجازات للوزارة التي قدمت من خلالها وسيلة ذكية وسهلة وآمنة لدفع رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية عن بُعد».

تعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسعدنا أن نتعاون مع الفردان للصرافة، إحدى شركات الصرافة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير وسيلة مريحة وسهلة للعملاء للحصول على بطاقة الدرهم الإلكتروني الجديدة وتعبئتها. نحن نعمل باستمرار لدعم المبادرات الرقمية الحكومية وتوفير أكبر قدر من الراحة لعملائنا، من خلال تقديم شركاء جدد يساعدوننا في تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا». من جهته قال أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة، وحسن الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان: «تتماشى هذه الاتفاقية مع إستراتيجيتنا للتحول الرقمي، كما تتماشى مع مبادرات حكومة دولة الإمارات لإطلاق والترويج لمبادرات الدفع الإلكترونية غير النقدية».