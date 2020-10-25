2.3 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي

حسام عبد النبي (دبي)

ربحت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو 2.3 مليار درهم، خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، وسط تداولات نشطة قادها سهم «الدار العقارية»، في الوقت الذي انعكس فيه تراجع معدلات التداول في سوق دبي المالي على أداء السوق وسط عزوف المستثمرين عن التداول لحين اتضاح الرؤية بشأن السيولة المحتجزة في سهم «أرابتك».

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية، نحو 778.77 مليون درهم بعد تداول 246.43 مليون سهم خلال 3569 صفقة.

وشهدت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي تراجعاً ملحوظاً خلال الجلسة لتصل إلى 85.25 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 91.37 مليون سهم، من خلال تنفيذ 1759 صفقة، ما أسهم في انخفاض المؤشر العام للسوق بمقدار 8 نقاط ليصل إلى مستوى 2177.46 نقطة.

وفي المقابل، ربح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 11.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4568 نقطة، لتصل قيمة التداولات بالسوق إلى 693.52 مليون درهم بعد تداول 155 مليون سهم، خلال تنفيذ 1810 صفقات.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 76.8 مليون سهم، تلاه «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بحجم تداولات 18.3 مليون سهم، ثم «أبوظبي التجاري» بنحو 17.8 مليون سهم، وجاء «أبوظبي الأول» رابعاً بحجم تداولات 14.3 مليون سهم، وتلاه «أغذية» بتداول 6.6 مليون سهم.

كما حقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 166.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 161.2 مليون درهم، ثم سهم «العالمية القابضة» بقيمة تداول 140.8 مليون درهم، وجاء «أبوظبي التجاري» رابعاً بنحو 102.2 مليون درهم، ثم «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بنحو 61.3 مليون درهم.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي إغلاق المؤشر العام على انخفاض طفيف، تأثراً بهبوط أسهم 12 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 14 شركة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 17 مليون درهم، وتلاه «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداول 12.4 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بقيمة 11.2 مليون درهم.

وجاء سهم «الإثمار القابضة» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 21.2 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 15.7 مليون سهم، ثم «سوق دبي المالي» بتداول 13.3 مليون سهم، وحل «إعمار العقارية» رابعاً بحجم تداولات 6.5 مليون سهم.

وشهد السوق عمليات بيع نشطة على عدد من الأسهم أدت إلى تراجع أسعارها، حيث تصدر القائمة «الإثمار القابضة» بنسبة 5% ليغلق عند سعر 0.247 درهم، وتلاه سهم «إعمار مولز» بنسبة 3.3% ليغلق عند سعر 1.43 درهم، ثم «داماك العقارية» بنسبة 2.67% عند سعر 1.09 درهم، وحل سهم «أمان» رابعاً في قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 2.6%، وتلاه «أملاك» بنسبة 1.81%، كما ساعد تراجع سهمي «إعمار العقارية» وبنك «دبي الإسلامي» في انخفاض مؤشر السوق حيث انخفضا بنسبة 0.76% و0.24% على التوالي.

تأجيل اجتماع «أرابتك»

أخطرت شركة أرابتك القابضة إدارة سوق دبي المالي بتأجيل اجتماع مجلس إداراتها، والذي كان مقرراً له الساعة الثانية عشرة ظهر أمس، إلى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.

تعليق التداول على السهم

طالب بنك «أبوظبي التجاري» من إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تعليق تداول أسهم البنك يوم الأربعاء المقبل 28 أكتوبر الجاري، نظراً لانعقاد اجتماع مجلس إدارة البنك قي تمام الساعة العاشرة، للنظر في الموافقة على النتائج المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، ومناقشة بعض الأمور العامة الأخرى.