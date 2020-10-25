إدراج أسهم «سواعد» في «سوق أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس عن إدراج أسهم شركة سواعد القابضة (شركة مساهمة خاصة) في منصة «السوق الثاني» تحت الرمز SAWAEED، ليبدأ التداول على أسهمها، وتبلغ القيمة الاسمية لرأسمال الشركة 51.1 مليون درهم، كما يبلغ عدد الأسهم 51.1 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ درهماً واحداً، ويمثل هذا الإدراج.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يحرص السوق على استقطاب مزيد من الشركات للإدراج ضمن منصتي السوق الرئيسة والثانية لرفد العملية التنموية في الإمارة».

وأضاف: «إدراج سواعد القابضة في السوق الثاني يؤكد مكانة سوق أبوظبي كوجهة إدراج مفضلة، ويشهد على الفرص التي يوفرها السوق للشركات التي تتطلع إلى زيادة رأس المال وتمكين تداول أسهمها بشكل أكثر نشاطاً».

من جانبه، قال مبارك مطر الحميري، رئيس مجلس إدارة شركة سواعد القابضة: «إن إدراج الشركة في سوق أبوظبي يتماشى مع تطلعاتها للنمو المستدام والاستثمار في القطاعات المتنوعة والالتزام بالشفافية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين».

ويعد السوق الثاني جزءاً أساسياً من البنية التحتية القائمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أسهم الشركات الخاصة، حيث يستطيع المستثمرون شراء وبيع الأوراق المالية للشركات الخاصة بناءً على أساسيات مثل العرض والطلب والبيانات المالية وغيرها من البيانات الأخرى.