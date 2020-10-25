«دار التمويل» تحافظ على تصنيفها الائتماني عند «A3»

أبوظبي (الاتحاد)

حافظت دار التمويل ش.م.ع على تصنيفها الائتماني لدرجة الاستثمار عند«A3» (قصير الأجل) وعند «BBB-» (طويل الأجل)، وكلاهما يؤكد نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لما أعلنته وكالة التصنيف الائتماني العالمية «كابيتال إنتليجنس».

وقال محمد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: «إن التأكيد على تصنيف دار التمويل الائتماني لدرجة الاستثمار بنظرة مستقبلية مستقرة، ضمن بيئة أعمال مليئة بالتحديات محلياً وعالمياً، هو بالفعل إنجاز نفتخر به جميعاً، كما أنه تأكيد على مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على التنفيذ، مما يحقق نتائج مستقرة، ليس فقط خلال فترات الازدهار الاقتصادي، ولكن أيضاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».

وأضاف: «ما زلنا على ثقة من أن استراتيجياتنا، إلى جانب سبل التنفيذ المبتكرة لدينا ستساعدنا على مواصلة اتخاذ خطوات تقدمية نحو المستقبل، على الرغم من التحديات الناجمة عن كوفيد-19».

وقال ت. ك. رامان، الرئيس التنفيذي للرقابة المالية في دار التمويل: «يسعدنا الحفاظ على التصنيف الائتماني لدرجة الاستثمار الخاص بدار التمويل مع نظرة مستقبلية مستقرة، فقد كشف عام 2020 عن تحديات غير مسبوقة، استدعت تبني وتنفيذ استراتيجيات أعمال مبتكرة، لذا يسعدنا الاعتراف بجهودنا في هذا الخصوص، وانعكاسها على التصنيف الائتماني الخاص بنا، وفقاً لما أعلنته كابيتال إنتليجنس».