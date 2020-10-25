«دانة» تبيع أصولها البرية في مصر لـ «آي بي آر للطاقة»

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت شركة دانة غاز اتفاقية ملزمة مع شركة «آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة»، التابعة لمجموعة «آي بي آر للطاقة»، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل 236 مليون دولار، شاملًا لدفعات مستقبلية مشروطة.

وتعد «آي بي آر» شركة خاصة رائدة في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز في مصر، ولديها تسع مناطق امتياز وأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال تعزيز مستويات استخراج النفط والغاز من الحقول الناضجة المنتجة.وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة بيع شاملة، بدأتها الشركة بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في مصر، وبعد الدخول في مفاوضات مع مشترين محتملين في الربع الثاني من العام الماضي، حيث تلقت الشركة أربعة عروض للشراء. واستمرت المفاوضات مع الطرف الذي تقدم بأفضل عرض لفترة أطول، نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على السفر والاتصالات، وتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي، ما أدى لانخفاض حاد في أسعار النفط والغاز العالمية.

وتتماشى صفقة البيع مع الأهداف الاستراتيجية لدانة غاز فيما يتعلق بتعزيز مركزها المالي، والتركيز على تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق.

وتشمل الصفقة بيع دانة غاز لحصصها التشغيلية في مناطق الامتياز البرية الأربعة التابعة لها، وهي «المنزلة» و«غرب المنزلة» و«غرب القنطرة» و«شمال الصالحية»، ورخص التطوير المرتبطة بهذه المناطق. وسيتم نقل حقوق الملكية والمسؤوليات والموظفين إلى المشتري عند إتمام التنفيذ والحصول على الموافقة الرسمية على عقود التنازل لمختلف الامتيازات. وستحتفظ الشركة من خلال شركتها المملوكة بالكامل «دانة غاز مصر»، بحصصها في امتيازي استكشاف «المطرية» (القطاع 3) البري، و«شمال العريش» (القطاع 6) البحري، وستعمل على تحقيق أكبر مردود ممكن من هذه الأصول وتعزيز قيمتها. وسيتم استخدام العائد المالي لهذه الصفقة لسداد ديون الشركة وللاستخدامات المؤسساتية العامة. وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «هدفنا تحقيق أكبر عائد لمساهمينا، وتشكل صفقة بيع أصولنا في مصر جزءاً رئيساً من هذه الاستراتيجية، إذ سيمكننا البيع من تعزيز مركزنا المالي وتركيز اهتمامنا على تطوير أصولنا عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق».