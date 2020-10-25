قيادة المعنى

جاك ويلش واحد من أبرز المديرين التنفيذيين في العالم. معظمنا على علم بهذا. ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن قائمة الأعمال التي اشتغل فيها ويلش في حياته تتضمن معاون توصيل صحف، وبائع أحذية، ومشغّل مطبعة، وعاملاً في ملعب غولف. كما لا يعرف آخرون أن ويلش كان مهندساً كيميائياً وكان كاتباً أيضاً.

في العام 1960، عندما عمل الشاب في شركة «جنرال إلكتريك» مهندساً مبتدئاً براتب متواضع، لكنه سرعان ما ضاق ذرعاً بمناخ العامل الغارق في البيروقراطية، وكاد يستقيل بعدما فشل في الحصول على الترقية المأمولة.

وعندما أصبح ويلش رئيساً تنفيذياً للشركة في العام 1981، أراد أن يطبّق فهمه الخاص للعمل الناجح في المؤسسات الكبيرة، والذي طوره عبر كل تلك المحطات. وفي مرحلة لاحقة من حياته، يبدو أنه عثر على الوصف الملائم للقائد الذي يستطيع تحقيق الأهداف الكبرى لمؤسسته، قائلاً: إن القائد الحقيقي هو الذي يمتلك ناصية المعنى أو الغاية، وهو الذي ينجح في جعل المؤسسة كلها تدور حول ذلك المعنى أو تلك الغاية.

وفي مقابلاته خلال سنوات عمره الأخيرة، كثيراً ما كرر ويلش عبارة مؤداها أن القائد الناجح هو بالضرورة (Chief Meaning Officer)، واصفاً المعنى بأنه العنصر الأكثر أهمية من كل القواعد والأنظمة والأساليب.

هذا النوع من القيادة يتمحور حول أربعة أسئلة يتعين على كل موظف في المؤسسة أن يدركها جيداً. إلى أين نتجه؟ لماذا نذهب إلى هناك؟ كيف سنصل إلى هناك؟ ما الذي سأحصل عليه أنا شخصياً من وراء ذلك؟

جوهر قيادة المعنى يقوم على فهم الموظفين لرؤية المؤسسة، ورسالتها، وقيمها، والاقتناع بأن التفاني في تطبيق أهداف المؤسسة يعود على الشخص نفسه بالنفع، والمقصود هنا ليس بالضرورة النفع المادي (على أهميته طبعاً)، فثمة دوافع أخرى لا تقل أهمية عن المال، منها الدافع الوطني مثلاً، وخدمة المجتمع، وتحقيق الذات وغير ذلك من الدوافع.

لماذا الحديث عن ويلش وقيادة «المعنى»؟

قبل مدة أخبرني مدير في إحدى المؤسسات أنه في اجتماع عام لموظفي المؤسسة طلب من كل من يحفظ رؤية المؤسسة أن يرفع يده، فلم يفعل سوى عدد يقل عن أصابع اليد الواحدة، بينما تبادل عشرات الموظفين الآخرين النظرات في حيرة واستغراب.

كيف يمكن لمؤسسة أن تحقق رؤية لا يعرفها العاملون فيها؟ إجابة هذا السؤال هي المدخل نحو قيادة تتمحور حول المعنى والغاية.

* حمد عبيد المنصوري

مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات