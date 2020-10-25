ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب: العلاقات بين المملكة والإمارات تسير بخطى ثابتة نحو التطوير المستمر

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أن العلاقات بين البحرين والإمارات العربية المتحدة الشقيقة تسير بخطى ثابتة نحو التطوير المستمر في مختلف المجالات، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية، إلى أن عاهل البحرين يؤكد دائماً اعتزازه الكبير بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى متقدم على مختلف المستويات لتحقيق كل ما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في المجالات كافة، بما فيها الجوانب الشبابية والرياضية والتي تحظى بترابط قوي وتبادل للتجارب الناجحة.

وأكد حرص مملكة البحرين على التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في الجوانب الرياضية المختلفة، بما فيها رياضات الخيل، حيث تجمع هذه الرياضة البلدين الشقيقين بقواسم مشتركة وتعاون كبير، من خلال تبادل التجارب الناجحة والكوادر الوطنية المدربة، بالإضافة إلى مشاركة الفرسان من كلا البلدين في مسابقات الخيل، بما فيها سباقات القدرة التي حققت البحرين والإمارات العديد من الإنجازات المتميزة فيها على مختلف الصعد، وأكدت التطور الكبير في رياضة الخيل والقدرة في كلا البلدين.

وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «نبارك الاتفاق بين مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والقاضي بالسماح بالاستيراد للخيول من البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة لغرض المشاركة في المسابقات المحلية، الأمر الذي يؤكد قوة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال سباقات الخيل والقدرة».

وكان الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة رعاية شؤون الخيل قد تلقى خطاباً من السيد سعيد الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة يتضمن الاتفاق بين الجانبين البحريني والإماراتي السماح بالاستيراد للخيول من البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة والعكس لغرض المشاركة في المسابقات المحلية بالإضافة إلى دخول الجياد الإماراتية إلى البحرين بعد اتخاذ الإجراءات الصحية لذلك.

وقال الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، في تصريح له بهذه المناسبة: «إن الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت في تطوير العلاقات بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الجوانب الرياضية، بما فيها التعاون في مجالات الخيل، الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه للارتقاء وتطوير التجارب الناجحة بين البلدين في رعاية الخيل والسباقات وتبادل الخبرات».

وأشاد بالتعاون الكبير الذي يبديه السيد سعيد الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة، والذي بذل جهوداً كبيرة ومضاعفة في سبيل تحقيق الاتفاق بين الجانب البحريني والإماراتي في شأن السماح بالاستيراد للخيول من البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة لغرض المشاركة في المسابقات المحلية، الأمر الذي يؤكد أن مملكة البحرين ودولة الإمارات ماضيتان في تطوير علاقاتهما عبر رياضة الخيل وسباقاتها بالإضافة إلى التبادل المشترك في مجالات الخبرات، وإثراء المنافسات والمسابقات المحلية، ومواصلة طريق تحقيق الإنجازات لكلا البلدين في رياضات الخيل.

واعتبر أن انعكاسات الاتفاق بين البحرين والإمارات إيجابية، من خلال السماح للخيول بالمشاركة في المسابقات المحلية، الأمر الذي يحقق جانباً كبيراً من المنافسة بين البلدين، خاصة وأن البحرين والإمارات تمتلكان إنجازات كبيرة في مجال رياضات الخيل.



