سوق أبوظبي يبدأ الأسبوع بتعاملات نشطة ويكسب ملياري درهم

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملاته في اليوم الأول من الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر على تداولات نشطة بدعم من الاخبار الإيجابية التي صدرت عن عدد الشركات المدرجة من جهة أو استباقا لإعلان بعض الشركات عن بياناتها المالية عن الربع الثالث من العام.

ومع النشاط الكبير الذي شهده السوق فقد ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو ملياري درهم في ختام التعاملات.

وكان لافتاً ارتفاع حجم السيولة في تعاملات اليوم حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة نحو 700 مليون درهم في حين وصل عدد الأسهم المتداولة 155 مليون سهم نفذت من خلال 1810 صفقات.

ونجح المؤشر العام للسوق بالإغلاق عند مستوى 4568 نقطة بزيادة نسبتها 0.25% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي في خطوة تمهد بحسب معطيات التحليل الفني الى إمكانية تخطى المؤشر حاجز 4600 نقطة بكل سهولة في حال تواصل السيولة عند هذه المستويات.

وشملت قائمة الأسهم التي استحوذت على الجزء الأكبر من السيولة المتداولة كلا من سهم شركة الدار العقارية المرتفع الى 2.21 درهم وسط صفقات تجاوزت قيمتها 166 مليون درهم في حين صعد سهم بنك أبوظبي الأول الى 11.26 درهم بتداولات قيمتها 162 مليون درهم تقريبا.

من جانبه واصل سهم الشركة العالمية القابضة مسيرة صعوده بالغا 39.10 درهم بتداولات قيمتها 141 مليون درهم وتخطت قيمة الصفقات المبرمة على سهم بنك ابوظبي التجاري 100 مليون درهم مما دفع بالسهم الى مستوى 5.80 درهم .كما ارتفع سهم ادنوك للتوزيع بالغا 3.36 درهم.