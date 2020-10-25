وفاة رئيس مجموعة سامسونج لي كون-هي

توفي رئيس مجموعة سامسونج "لي كون-هي" اليوم الأحد عن عمر يناهز 78 عاما في مركز سامسونج الطبي بالعاصمة سول بعد أن ظل نزيلا هناك لسنوات، وذلك في أعقاب إصابته بنوبة قلبية في عام 2014.

وفقد "لي" وعيه بسبب احتشاء في عضلة القلب في منزله في مايو عام 2014، ونقل إلى مركز طبي بالقرب من منزله، ثم تلقى في مركز سامسونج الطبي علاجا بالدعامة القلبية لتنشيط الدورة الدموية. ومنذ ذلك الوقت ظل "لي" طريح المستشفى، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وخصع لعلاج خفض درجة حرارة الجسم، الذي يهدف لتقليل تلف الدماغ والأعضاء في وحدة العناية المركزة، ثم نقل إلى غرفة عادية بعد أن استعاد جهازه التنفسي قدراته الطبيعية، واستيقظ من غيبوبته بعد 15 يوما.

وكانت حالة "لي" مستقرة وكان قادرا على التنفس بدون أدوات طبية، رغم أنه لم يتعاف تماما.

وولد "لي" في عام 1942، وتولى رئاسة المجموعة في عام 1987 وهو في سن 45 سنة بعد وفاة والده لي بيونج-تشول مؤسس المجموعة.