«اتصالات» تحصد لقب «شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم» عن العام 2020

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت «اتصالات» لقب «شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم» عن عام 2020، من قبل شركة Ookla، الرائدة عالمياً في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.

وقالت «اتصالات» في بيان «اعتمد هذا التصنيف على تحليل دقيق تقوم به Ookla لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء عبر كل شبكة للتحقق من سرعات الإنترنت، باستخدام تطبيقات مختلفة على منصات الهاتف المتحرك. ويتم تحديد جوائز ™Speedtest لأفضل مشغلي الشبكات باستخدام (نقاط السرعة) التي تتضمن قياساً لسرعات كل مشغل في (التنزيل والإرسال)، وبالشكل الذي يسهم في تصنيف أداء سرعة الشبكة».

ونجحت «اتصالات» في أن تكون المشغل الوحيد حول العالم بتصنيف أعلى من «90» حسب مؤشر Ookla Speedtest، إذ بلغت سرعة التنزيل 115.89 ميجابايت بالثانية، وبتصنيف إجمالي في «نقاط السرعة» 98.78 ميجابايت بالثانية.

حاتم دويدار

وفي إطار تعليقه على هذه الجائزة، أفاد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «مجموعة اتصالات»: «نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس جهودنا المتواصلة لتحقيق استراتيجيتنا المتمثلة بـ(قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات)، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في دفعنا للأمام بشكلٍ متواصل للحصول على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية على الصعيد الرقمي، والعمل على توفير الخدمات والحلول المتطورة بصورة استباقية لعملائنا. ستواصل (اتصالات) التركيز على الاستثمار في شبكاتها لتكون الأفضل والأحدث في المجتمعات التي تنشط بها، وبما يسهم في تعزيز القيم المضافة لكافة الشركاء».

وأضاف دويدار: «نرتكز في أعمالنا على الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة لتصبح من أكثر البلدان تقدماً في الخدمات الرقمية، ونسعى لتجسيد تلك الرؤية من خلال الاستثمار الدائم في أحدث الشبكات والبنى التحتية والخدمات المبتكرة. ونحن ممتنون لحصولنا على الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفخورون بولاء عملائنا وبثقتهم بنا، والتي تدفعنا إلى تحقيق أهدافنا والوصول إلى الابتكار الرقمي لنخطو نحو مستقبلٍ أكثر ذكاءً».

ومن جانبه، قال دووغ ساتلس، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي Ookla: «يسرنا الإعلان عن حصول ’اتصالات‘ على لقب أسرع شبكة للهاتف المتحرك في العالم، وهو بمثابة إنجاز تاريخي تستحقه (اتصالات) بجدارة. فهي تتربع الآن على قمة دول العالم من حيث سرعة شبكتها، وهو إعلان رسمي يثبت أن شبكة (اتصالات) هي أسرع شبكة للهاتف المتحرك في كافة دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت (اتصالات) أيضاً على لقب أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية. وهي بكل تأكيد لحظة تاريخية تستدعي الفخر لـ(اتصالات) ولدولة الإمارات العربية المتحدة على حدٍ سواء».

وأضاف ساتلس: «ستساهم سرعة شبكة (اتصالات) في تلبية احتياجات عملائها وتطلعاتهم في ظل الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية. ويعكس هذا الإنجاز التزام (اتصالات) في المساهمة بشكلٍ رئيسي في تعزيز مكانة الدولة تماشياً مع الرؤية الحكومية لقادتها، ليكون هذا الإنجاز بمثابة قفزة كبيرة في المسيرة الطموحة لرؤية الإمارات 2021 والأهداف الوطنية للتحول الرقمي».