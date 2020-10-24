«اقتصادية الشارقة» تنفذ أكثر من 35 ألف جولة رقابية

الشارقة (وام)

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 35566 زيارة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، وعالجت 2818 ملاحظة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

واستحوذت ملاحظات حماية المستهلك على الحصة الكبرى بعدد 2564 ملاحظة، فيما بلغ عدد ملاحظات الغش التجاري 153، بينما وصلت ملاحظات وكيل الخدمات إلى 101 شكوى.

وتوزعت ملاحظات حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات، حيث سجلت ملاحظات قطاع السيارات وقطع غيارها 20 بالمائة، تلتها الهواتف المتحركة والإلكترونيات 15 بالمائة وملاحظات الأدوات الكهربائية ومواد البناء بنسبة 9 بالمائة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة حرص الدائرة دائماً على تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، وإيجاد بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في القطاعات الاقتصادية كافة، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من توعية المستهلكين، وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

من جانبه، أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، مشيراً إلى أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة.