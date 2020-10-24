20 مشروعاً للفلل السكنية تجذب المشترين بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

تصدرت الفلل السكنية قائمة اهتمامات مشتري العقارات في أبوظبي خلال الأشهر الأخيرة، مع توجه الكثيرين للبحث عن وحدات سكنية ذات مساحات كبيرة وتصاميم مرنة، لتعود مشاريع الفلل السكنية إلى واجهة المشهد العقاري بالعاصمة، وفقاً للمتغيرات الجديدة بالسوق.

ورصدت «الاتحاد» أكثر من 20 مشروعاً توفر الفلل السكنية بأبوظبي بمناطق متنوعة، وأسعار متباينة تبدأ من نحو 700 ألف درهم للفلل الصغيرة ذات الغرفتين بمشاريع الإسكان المتوسط، وصولاً للفلل المتميزة ببعض المناطق الاستثمارية في جزيرة ياس بأسعار تتراوح بين 2 و5 ملايين درهم، ثم الفلل الفاخرة والكبيرة بمناطق مثل جزيرة السعديات ومنتجع القرم وجزيرة نوراي بأسعار تزيد على 5 ملايين درهم.

وأكد خبراء ومتعاملون بالسوق أن أزمة «كورونا» فرضت متغيرات جديدة على المشهد العقاري بأبوظبي، وهو ما يظهر في الطلب غير المسبوق على بعض مشاريع الفلل السكنية، لاسيما المتاحة للتملك الحر لكافة الجنسيات بالمناطق الاستثمارية مثل جزيرتي ياس والسعديات، فضلاً عن الفلل الخاصة بمناطق مثل مدن محمد بن زايد، وخليفة، وشخبوط، بجانب مناطق المرور ومعسكر آل نهيان بوسط أبوظبي.

وأوضحوا أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على شراء العقارات بأبوظبي، وفي مقدمتها الفلل، في مؤشر على تعافي القطاع، بعد أشهر من التباطؤ خلال الربع الثاني من العام الحالي.

إسكان متوسط

ويعد مشروع فلل قرية هيدرا الأرخص سعراً بأبوظبي، حيث تبدأ أسعار الفلل ذات الغرفتين من 700 ألف درهم، والثلاث غرف من 850 ألفاً، كما تتوفر فلل 4 غرف بـ1.2 مليون، كما يوفر مشروع فلل الريف فللا ذات غرفتين بنحو 950 ألف درهم، و3 غرف بأسعار تتراوح بين 1.3 و1.55 مليون درهم، و4 غرف بين 1.75 و2.1 مليون، كما يتوفر بمشروع منازل الريف 2 بمنطقة السمحة فلل 3 غرف بين 1.3 و1.5 مليون.

ويوفر مشروع الغدير بمنطقة سيح السديرة، فللاً مؤلفة من 3 غرف بأسعار تتراوح بين 1.5 و2 مليون درهم، بينما تتوفر وحدات تاون هاوس غرفتين بين 750 ألفاً، و1.3 مليون درهم، و3 غرف بين 1.2 و1.4 مليون. ويوفر مشروع الجرف الذي تباشر تطويره شركة إمكان العقارية، بمنطقة غنتوت، ويتوقع تسليمه نهاية العام المقبل، فللاً مؤلفة من غرفتين بأسعار تبدأ بـ1.9 مليون درهم، و3 غرف بـ2.4 مليون، و4 غرف بـ2.8 مليون، و5 غرف بأسعار تبدأ بـ4.3 مليون درهم.

وفي مشروع بوابة أبوظبي بمنطقة المقطع على شارع الخليج العربي، تتوفر فلل مؤلفة من غرفتين بنحو 2.1 مليون درهم، و3 غرف بـ2.6 مليون، و4 غرف بـ3.5، فيما تبدأ أسعار الفلل الكبيرة ذات الخمس غرف من 9 ملايين درهم، كما يتوفر بمشروع هيلز أبوظبي فلل ذات 5 غرف بـ5.5 مليون درهم.

أسعار تنافسية

ويضم مشروع حدائق بلووم بالقرب من منتزه خليفة بأبوظبي، فللاً وتاون هاوس 3 غرف بين 3.2 و4.3 مليون درهم، و5 غرف بأسعار تتراوح بين 4 و6 ملايين درهم.

وفي حدائق الراحة، تتراوح أسعار الفلل ذات الثلاث غرف بين 2.3 و2.5 مليون درهم، والأربع غرف بين 2.5 و3.5 مليون درهم، والخمس غرف بين 3.5 و4.5 مليون، كما تتوفر وحدات تاون هاوس 3 غرف بين 1.9 و2.3 مليون، و4 غرف بين 2.2 و2.8 مليون. وفي مشروع حدائق القرم بشارع السلام بالقرب من مطار البطين، تتوفر فلل ذات 5 غرف بأسعار تتراوح بين 3 و3.3 مليون درهم.

وفي مشروع حدائق الجولف، تتوفر وحدات تاون هاوس ذات 3 أو 4 غرف بأسعار تتراوح بين 3 و3.5 مليون درهم، فيما تتراوح أسعار الفلل ذات الأربع غرف بين 3.7 و4 ملايين درهم، والخمس غرف بين 4.2 و5 ملايين درهم. كما يضم مشروع قرية الفرسان بمدينة خليفة فلل 4 غرف بنحو 5.2 إلى 6.5 مليون.

مشاريع كبرى

وفي جزيرة ياس، يوفر مشروع وست ياس فللاً مؤلفة من 4 غرف تبدأ بـ4.5 مليون درهم، و5 غرف بـ5.2 مليون درهم، بينما يوفر «ياس إيكرز» فللاً مؤلفة من غرفتين تبدأ بـ2.2 مليون درهم، و3 غرف بـ2.8 مليون، و4 غرف بـ3.4 مليون.

وفي جزيرة السعديات، تبدأ الأسعار من 6 ملايين درهم للفلل ذات الأربع غرف في مشروع «حد السعديات»، ومن 4.5 مليون للفلل ذات الثلاث أو الأربع غرف بمشروع شاطئ السعديات، ومن 7 ملايين درهم للفلل ذات الأربع غرف في جواهر السعديات، و11 مليوناً للخمس غرف، فيما تتوفر فلل ذات 4 إلى 6 غرف بمشروع ندرة بأسعار تبدأ من 9 ملايين درهم.

ويضم منتجع «القرم»، الذي نفذته شركة الدار العقارية عند الطرف الغربي لجزيرة أبوظبي، بشارع الخليج العربي، فللاً مؤلفة من 4 غرف بنحو 18 مليون درهم، و5 غرف بـ22 مليوناً، وصولاً لنحو 30 مليون درهم للمساحات الكبيرة. ويضم مشروع «مارينا صن سات باي» بالقرب من مارينا مول بأبوظبي فللاً فاخرة مؤلفة من 5 غرف بأسعار تتراوح بين 9.5 و10.5 مليون، و6 غرف بين 12 و15 مليوناً، كما تتوفر بقرية المارينا فلل ذات 4 إلى 6 فلل بأسعار تتراوح بين 15 و 20 مليوناً.

وفي جزيرة نوراي تتوفر فلل فاخرة مؤلفة من 4 إلى 6 غرف، وبمساحات كبيرة بأسعار تتراوح بين 15 و50 مليون درهم.

ارتفاع الطلب

أكد أمين القدسي، المدير التنفيذي لشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، أن الفترة الحالية تشهد توجه كثير من العملاء للانتقال من الشقق للفلل السكنية، والتي تضم حدائق ومساحات واسعة توفر متنفساً للأسرة.

وأشار إلى توفر مشاريع تضم فللاً بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من السوق، موضحاً أن مشاريع مثل وست ياس وياس إيكرز، تم طرحها بالسوق منذ عدة سنوات، لتشهد هذه الفترة إقبالاً كبيراً من المشترين، مع زيادة التوجه للانتقال للفلل.

ولفت إلى وجود إقبال كبير أيضاً على مشاريع فلل الريف، فضلاً عن بعض المشاريع الفاخرة التي توفر إطلالة على الشواطئ، مثل «حد السعديات»، والتي تناسب شريحة خاصة من العملاء، موضحاً أن عدم سفر العائلات للخارج بسبب أزمة «كورونا»، دفع البعض للتفكير في شراء الفلل المطلة على الشواطئ.

ومن جهته، أشار أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، إلى وجود طلب مرتفع على شراء العقارات بأبوظبي خلال الفترة الحالية، لا سيما على الفلل ذات الأسعار التنافسية، مثل مشروع الريف، حيث تتوفر فلل ذات غرفتين بنحو 900 ألف درهم.