السركال: الشارقة تواصل العمل على تنويع اقتصادها

الشارقة (الاتحاد)

أكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن إمارة الشارقة تواصل العمل على تطوير وتنويع اقتصادها، واستقطاب المزيد من الشركات القائمة على التقنيات الحديثة، وذلك من خلال حرصها على بناء علاقات مستدامة مع مجموعة واسعة من المستثمرين والشركات المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال زيارته مؤخراً لشركة «BeyondX» المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات وتكنولوجيا الأتمتة والحلول الذكية، والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، حيث تعد هذه الشركة الأولى من نوعها على مستوى الإمارة.

وعبّر السركال عن فخره بما شاهده في هذه الشركة الرائدة من إبداع إمارتي في مجال الروبوت أو الإنسان الآلي، وقال: «إن اقتصاد إمارة الشارقة المتنوع والمستقر والآمن، أتاح لها العمل على توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي في آنٍ، بما يعزز من هيكلية هذا الاقتصاد وكفاءته، وترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الاستثمار والأعمال الدولية».

من جانبه، قال محمد الزرعوني، المدير التنفيذي لشركة BeyondX: «مكّنتنا بيئة الاستثمار في الشارقة المتطورة من توظيف أحدث تقنيات الابتكار المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة في العديد من المجالات الصناعية في الإمارة، وتهدف شركة BeyondX التي تتخذ من الشارقة مقراً لها إلى المساهمة في تنمية وتطوير قطاعاتها الصناعية خلال السنوات المقبلة، من خلال التحول الرقمي لهياكل أعمالها بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات».