الذهب يصعد مع انحسار صعود الدولار

صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة للظهور مجدداً، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1873.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، لكن الأسعار منخفضة نحو أربعة بالمائة في الأسبوع إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1879.20 دولار.

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين، لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مرتفعاً 1.5 بالمئة، ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.



