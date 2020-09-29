79.6 مليار درهم تحويلات العمالة من الإمارات

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الأجنبية في دولة الإمارات 79.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020، وذلك بحسب ما تظهره الإحصائيات المجمعة، الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتشكل قيمة التحويلات المسجلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، نحو 48.2% من إجمالي قيمة التحويلات المنفذة طيلة العام 2019، البالغة 165 مليار درهم.

وتُصنف العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة دولة الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مجموعة من مؤشرات التنافسية ذات الصلة بجاذبية ببيئة العمل وسهولة التوظيف.

وتوزعت قيمة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى خارج الدولة، بواقع 41.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020، ونحو 38.2 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، فقد شملت قائمة أكبر خمس بلدان متلقية للتحويلات الشخصية الموجهة للخارج خلال النصف الأول من العام الجاري، كلاً من الهند والفلبين ومصر وباكستان وبنجلاديش والولايات المتحدة. وتستحوذ التحويلات المالية، من خلال مكاتب الصرافة العاملة في الدولة، على نحو 76% من إجمالي عمليات التحويل المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما يتم تحويل بقية النسبة من خلال البنوك.

وعلى صعيد متصل، شهد الإقبال على الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهراً نمواً بنسبة 13% وبزيادة قيمتها 22.8 مليار درهم تقريباً، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020، وذلك وفق ما يظهره الرصد الذي ينفذه مصرف الإمارات المركزي عن حركة الودائع في البنوك الإماراتية.