الإمارات تترأس لجنة محافظي البنوك المركزية بدول التعاون

أبوظبي (وام)

ترأس معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاجتماع الـ 75 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أصحاب المعالي والمحافظين أعضاء اللجنة ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها من قبل اللجنة التطورات والمستجدات المتعلقة بتأثير الوضع الراهن لانتشار فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد والقطاع المالي والمصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المحاور شملت مستجدات شركة المدفوعات الخليجية ومستجدات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك التطورات النقدية والمالية في دول المجلس.

وأشاد معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالإجراءات المهمة التي اتخذتها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، بهدف التخفيف على القطاعات الاقتصادية المتأثرة من الجائحة، وكذلك بالجهود الحثيثة التي قام بها أصحاب المعالي محافظو تلك المؤسسات من أجل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإنشاء وتسجيل شركة المدفوعات الخليجية، مشيراً إلى أن هذه الشركة ستلعب دوراً مهماً في تسهيل تنفيذ المعاملات المالية بين دول المجلس، وذلك عبر نظام «آفاق».