خفض أسعار أسطوانات الغاز المنزلي %24

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع شركة غاز الإمارات التابعة لمجموعة «إينوك» ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، عن خفض غير مسبوق في أسعار بيع الغاز المسال المنزلي بمعدلٍ يصل إلى 24% من قيمته السوقية، للمساهمة في حماية الاقتصاد المحلي وتنظيم جودة وأسعار المشتقات البترولية، مشيرة إلى أنها ستستمر في متابعة متغيرات السوق لضمان تحقيق جودة الحياة للمستهلكين.

وبموجب هذا القرار، ستوفر «غاز الإمارات» أسطوانات غاز البترول المسال للمستهلكين في دبي والإمارات الشمالية، في حين توفر (إمارات) أسطوانات الغاز في دبي فقط، بأسعار أقل من السابق، حيث ستكون أسطوانة الغاز ذات الوزن 11 كيلوجراماً بسعر 60 درهماً، وأسطوانة 22 كيلوجراماً بسعر 115 درهماً، وأسطوانة 44 كيلو جراماً بسعر 230 درهماً. وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة (التي تشمل ضريبة القيمة المضافة والتوصيل إلى المستهلكين)، بدءاً من الأول من أكتوبر المقبل.

وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن هذا القرار يدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق سعادة المجتمع، ورفع جودة الحياة للأفراد ومساندتهم، واستجابة لمتطلبات المرحلة التي فرضتها التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد- 19»، ما يشكل نقطة تحول إيجابية ودعماً رئيساً لشرائح المستهلكين كافة.

وقال: إن هذا القرار سيسهم بالتزامن مع توفير احتياجات مواطني ومقيمي الدولة في تلبية متطلباتهم من الغاز المسال بأسعار تنافسية مخفضة، ما يصب في تحقيق المصلحة العامة للجميع، ويشكل مؤشراً نوعياً على انتقال الدولة من الخمسين عاماً الماضية إلى الخمسين المقبلة، بكل ما تحمله من قدرة في مواجهة التحديات وخلق الآمال والطموحات وفرص الحياة الكريمة.

وأشار معاليه إلى أن قرار خفض أسعار الغاز المسال لم يكن ارتجالياً ومفاجئاً، إنما كان ثمرة دراسة مطولة ونظرة استراتيجية مستقبلية، تستند بمحاورها إلى تعزيز مضامين أبرزها إسعاد المستهلكين وتحقيق المصلحة المجتمعية العامة، فضلاً عن الانعكاس الإيجابي للقرار على اقتصاد الدولة وأفراد المجتمع المحلي، ودوره في تحسين موقع الدولة عالمياً على مختلف المؤشرات الدولية، ويعزز من قدرتها التنافسية. وأوضح أن حكومة الإمارات حريصة على ضمان توفير الغاز بجودة عالية تتوفر فيه معايير الأمن والسلامة لخلق جودة الحياة، مؤكداً أن إخضاع الأسعار لسيطرة الدولة أحد السبل المتاحة لحماية المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن.

وثمن معاليه تعاون شركة غاز الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، في خفض أسعار الغاز، ومسؤوليتهما المجتمعية استجابة للمتغيرات، وتؤكد مساهمتهما بتوفير الخيارات الآمنة بسعر ملائم، وكذلك تقديمهما قيمة ثابتة للعملاء، ومنتجات عالية الجودة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تلتزم المجموعة بدعم الاقتصاد المحلي عبر ضمان تكافؤ الفرص لجميع الشركاء في قطاع الطاقة، وتُسهم جهودنا المتواصلة لتنظيم أسعار أسطوانات غاز البترول المسال في توحيد أسعارها في الأسواق وتمكين العملاء من شراء الأسطوانات بأسعار أقل، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية المُلقاة على عاتقهم».

تسليم آمن

قال علي خليفة الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات): «مصممون على توفير وتسليم أسطوانات غاز البترول المسال الآمنة، رضا العملاء وسلامتهم أولويتنا، الأختام الجديدة المقاومة للعبث، والتسليم المباشر للأسطوانات، وتخفيض الأسعار وسيلتنا لحث المستهلكين على عدم الشراء من التجار غير المصرح لهم، كلها خطوات مصممة لضمان سعادة العملاء».

وكانت غاز الإمارات و(إمارات) أطلقتا مؤخراً ختماً جديداً لأسطوانات غاز البترول المسال، بهدف تعزيز سلامة المستهلكين والمحافظة على توافر المنتجات عالية الجودة في الأسواق، وجاء الختم الجديد باللون الأخضر، ويحمل صورة ثلاثية الأبعاد لشعاري الشركتين المرخصتين لتعبئة أسطوانات الغاز، إضافة إلى رقم متسلسل خاص يساعد على منع الموزعين غير المرخصين أو الشركات الخاصة غير المعتمدة من التوزيع غير القانوني لأسطوانات غاز البترول المسال.