مليارا درهم مبيعات «اكتشف المفاجأة بأبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت حملة اكتشف المفاجأة من عروض أبوظبي، التي أقيمت في الفترة من 2 يوليو -31 أغسطس 2020، مبيعات قياسية وصلت قيمتها ضمن المتاجر المشاركة في الحملة البالغ عددها أكثر من 3500 متجر، إلى ملياري درهم، بحسب البيانات الصادرة عن الجهة المنظمة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ويأتي نجاح هذه الحملة من عروض أبوظبي لموسم الصيف، والتي شهدت معدلات إنفاق أسبوعية وصلت إلى 250 مليون درهم إماراتي على بطاقات Visa المؤهلة فقط، عقب تحقيق نمو كبير بلغ 31% على صعيد الإنفاق، و23% على صعيد إجمالي المعاملات، مقارنة بمعدلات العام الماضي.

وبالرغم من جائحة كوفيد- 19، تمثل هذه النتائج قوة محركة لسوق التجزئة الإقليمي، كما تسلط الضوء على تجربة التسوق الآمنة، وعروض مراكز التسوق والمطاعم لسكان الإمارة وزوارها على حد سواء.

وشهد هذا التعاون مشاركة 21 مركز تسوق وأكثر من 3500 من تجار التجزئة، بإشراف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث جمع عروض أبوظبي، منصة التجزئة المتخصصة التابعة للدائرة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وVisa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وأربعة مصارف رائدة، هي بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الهلال وبنك أبوظبي الأول، إضافة إلى الاتحاد للطيران.

وأشاد علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بالأثر الكبير الذي تركته الحملة الطموحة، من حيث الارتقاء بمستويات الإنفاق على أنشطة التسوق، في خطوة ساهمت في تنشيط قطاع التجزئة في الإمارة ودعم مراكز التسوق فيها، بينما تستعد لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الزوار، تماشياً مع حملة «اكتشف أبوظبي».

وأضاف: «أثبت قطاع التجزئة تنوعه ومرونته العالية خلال الحملة، كما قطعت أبوظبي شوطاً كبيراً في تعزيز مكانتها على صعيد الإمكانات الترويجية، بصفتها وجهة إقليمية رائدة للتسوق.

ومن ناحيتها، أسهمت الشراكات الاستراتيجية في تقديم تجربة تجزئة صيفية مؤثرة على الصعيد الاقتصادي، بالنسبة لتجار التجزئة والمستهلكين على حد سواء، لا سيما وأنّ الترويج لقطاع المأكولات ساهم في تعزيز السياحة المحلية وتحفيز أنشطة الإنفاق».

وكان الابتكار العلامة المميزة لحملة اكتشف المفاجأة من عروض أبوظبي، لا سيما مع توجه أكثر من 40 علامة تجارية عالمية إلى تسجيل ظهورها الأول وطرح منتجاتها الحصرية في تجربة التسوق الإلكترونية والفعلية، الأولى من نوعها في المنطقة، والتي استضافتها أيقونة عالم الأناقة العربية ريا أبي راشد.

كما اشتمل البرنامج الافتراضي، الممتد على ثلاث ساعات، على مقابلة افتراضية حصرية مع عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أدريانا ليما.