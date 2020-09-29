«شراع» يطلق مبادرة لدعم الشركات الناشئة في لبنان

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، مبادرة «#معاً_من_أجل_بيروت»، بهدف دعم الشركات المتضررة في العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها، جراء حادثة انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي، حيث تضمنت المبادرة إنشاء صندوق بقيمة 100 ألف دولار تقدم على شكل منح لعشر شركات متخصصة بإعادة الإعمار، حصة كل واحدة منها 10 آلاف دولار.

ويأتي إطلاق «شراع» للمبادرة ، بالتعاون مع «منتدى إم آي تي لريادة الأعمال في العالم العربي»، وبدعم من أمازون ويب سيرفيسز، حيث تقدم اعتمادات بقيمة تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي لكل من الشركات العشر التي تم اختيارها لتغطي رسوم الخدمات السحابية ضمن برنامج Activate AWS .