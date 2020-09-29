«دبي المالي»: منصة لتداول مشتقات الأسهم الشهر المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلن سوق دبي المالي أمس، استعداده لإطلاق منصة جديدة لتداول مشتقات الأسهم، بالتعاون مع كل من شركة دبي للمقاصة، بورصة ناسداك دبي، ومجموعة من شركات الوساطة الرائدة، وذلك في إطار استراتيجية السوق لتنويع الأدوات المالية، وجذب المزيد من الاستثمارات.

ويعكف السوق حالياً على وضع اللمسات النهائية تمهيداً لإطلاق المنصة، الأمر الذي يُمكن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط، علاوة على الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المنصة المرتقبة خلال شهر أكتوبر المقبل، عبر تداول عقود مستقبلية كمشتقات للأسهم المدرجة لآجال مختلفة، تتراوح بين شهر وشهرين وثلاثة أشهر، على الأسهم الفردية المدرجة في السوق، وسوف تشمل العقود المستقبلية للمنصة الجديدة أسهم مجموعة من الشركات النشطة المدرجة، بما في ذلك: إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إعمار للتطوير، وإعمار مولز.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «في إطار جهودنا الدؤوبة لتنويع المنتجات وفئات الأصول المتداولة في السوق، سوف تمثل هذه المنصة المتكاملة لتداول المشتقات خطوة مفصلية مهمة في مسيرة سوق دبي المالي الحافلة، وتستند المنصة إلى رصيد هائل من القدرات والخبرات التي تمتلكها المؤسسات التابعة للمجموعة، بما في ذلك سوق دبي المالي، شركة دبي للمقاصة، وبورصة ناسداك دبي، حيث نحرص على توظيف تلك القدرات على أفضل نحو لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواكبة تطلعات المتعاملين. ونحن على ثقة أنّ منصة المشتقات ستلعب دوراً محورياً في تعميق السوق وتوسعة نطاقه، بما يعزز من مكانة دبي كمركز حيوي لأسواق رأس المال».

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «يمتلك السوق قاعدة متنوعة من المستثمرين الإماراتيين والعالميين يمثلون 207 دول، وسوف تُمكن منصة المشتقات هؤلاء المستثمرين من تنويع استثماراتهم وإدارة المخاطر وتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية»

وسوف تتولى شركة دبي للمقاصة توفير خدمات تقاص فعالة لتداولات العقود المستقبلية بالاستفادة من البنية التقنية والتشغيلية لبورصة ناسداك دبي.