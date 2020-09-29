استثمار التحول الرقمي يساهم في بناء اقتصاد مستدام

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمات تنموية من مختلف أنحاء العالم على ضرورة دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما تضطلع به من دور محوري في الاقتصاد العالمي، خاصةً مع ما تتعرض له من ضغوط كبيرة مع انتشار وباء كورونا، مشيرين إلى أن استثمار التحول الرقمي يساهم في بناء اقتصاد مستدام.

وأكد الخبراء خلال جلسة حوارية نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية، على ضرورة تبني هذه الشركات التحول الرقمي لتطوير أعمالها ومواكبة التغير، ولتكتسب قدرة أكبر على مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وأكد الدكتور برناردو كالزاديلا سارمينتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، على أن الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.

وبدوره، تطرق الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين، في كلمته للحديث عن أفضل الممارسات التي تبنتها منظمة اليونيدو خلال العشرين عامًا الماضية، والتي ساهمت في دعم بيئة الأعمال التي تشجع الاستثمار المحلي.

و أكدت فيرونيكا بيشكوفا، سفيرة اليونيدو للنوايا الحسنة، على ضرورة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتها الرقمية لخلق مستقبل مستدام.

ومن جهته، شدد خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، على أهمية الشراكات التي تساهم في دعم ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل توظيفها للتقنيات الرقمية في أعمالها. وبدورها، أكدت صافيا بولي، الوزيرة السابقة لتشجيع الاستثمار الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية في حكومة مالي، على ضرورة تشجيع الشراكات لدورها الكبير في تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة التحديات، ودعم الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد.