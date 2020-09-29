الأسهم المحلية تتماسك أمام عمليات جني الأرباح

حسام عبدالنبي (دبي)

تماسكت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في وجه عمليات جني أرباح على عدد من الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة خلال الجلسات الماضية، ليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً 2.5 نقطة عند مستوى 4494.7 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.37% ليغلق عند مستوى 2252.91 نقطة، وصاحب ذلك انخفاض نسبي في القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية أمس بنحو 2.5 مليار درهم، حيث تراجعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 0.645 مليار درهم إلى 678.812 مليار درهم، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.9 مليار درهم إلى 314.454 مليار درهم.

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين نحو 605.29 مليون درهم، من تداول 537.35 مليون سهم، خلال 5998 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 340.7 مليون درهم بعد تداول 83.93 مليون سهم، خلال تنفيذ 1501 صفقة.

وفيما يخص قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تصدرها سهم «الدار العقارية» بنحو 23.8 مليون سهم، تلاه «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بتداول 7.7 مليون سهم.

وحقق سهم «بنك أبوظبي الأول» أعلى قيمة تداولات بلغت 68.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بقيمة 63.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 48.16 مليون درهم.

وأظهرت البيانات أن استقرار مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء تفاعلاً مع صعود بعض الأسهم النشطة والقيادية، وجاء في مقدمتها أسهم «منازل» بنسبة 2.7% إلى 0.335 درهم، «سوداتل» بنسبة 2.2% على 0.419 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.67% إلى سعر 39.22 درهم، وفي المقابل حقق عدد من الأسهم انخفاضات ومنها «الدار العقارية» بنسبة 1.48% إلى 2 درهم، و«بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بنسبة 0.58%، وكذا «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.23%، و«إشراق» بنسبة 1.56% إلى سعر 0.315 درهم.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي انخفاض المؤشر العام، تفاعلاً مع هبوط أسهم 19 شركة، مقابل صعود أسهم 9 شركات، وتم التعامل على 453.41 مليون سهم، بقيمة 264.59 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4497 صفقة.

وتصدر سهم «أرامكس» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 36.1 مليون درهم، وتلاه «إن ديجيتال سيرفيس» بقيمة تداول 30.7 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بقيمة 26.8 مليون درهم.

وتصدر سهم «إن ديجيتال سيرفيس» قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 167.3 مليون سهم.

وشهد السوق عمليات جنى أرباح على عدد من أسهم المضاربات التي سجلت ارتفاعات جيدة في الأيام الماضية، أبرزها «الإثمار القابضة» الذي تصدر قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 4.93% إلى 0.366 درهم.كما ضغطت الأسهم الرئيسة والنشطة على مؤشر السوق، ومنها «إعمار مولز» بعد انخفاضه في الإغلاق بنسبة 2% إلى سعر 1.47%. في حين تمكن سهم «أرابتك القابضة» من التماسك في نهاية جلسة التداول والإغلاق مرتفعاً بنسبة 1.48% عند سعر 0.548 درهم، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده (اليوم) الأربعاء 30 سبتمبر، لمناقشة استمرارية الشركة بعد وصول خسائرها المتراكمة إلى نسبة 97% من رأسمالها.