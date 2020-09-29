«العربية للطيران أبوظبي» إلى بنغلاديش 25 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية، بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي ومدينة شاتوغرام في بنغلادش، بدءاً من 25 أكتوبر 2020.

وتقدم العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة، بمعدل رحلتين أسبوعياً، مما يوفر للعملاء خياراً جديداً وملائماً يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين البلدين.

وتنضم شاتوغرام إلى شبكة وجهات العربية للطيران أبوظبي المتنامية في بنغلاديش، والتي تشمل حالياً رحلة مباشرة تربط أبوظبي بدكا.

وتمثل شاتوغرام الوجهة السابعة للعربية للطيران أبوظبي، منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية، وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA).