"الإمارات للشحن الجوي" تطلق خدمتها إلى غوادالاخارا بالمكسيك

تبدأ الإمارات للشحن الجوي تسيير رحلات شحن منتظمة مرتين أسبوعياً إلى غوادالاخارا في المكسيك، اعتباراً من الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وستبدأ الناقلة خدمة مركز التكنولوجيا في المكسيك بطائرات البوينج 777F، التي توفر طاقة شحن تصل إلى 100 طن لكل رحلة، وستكون غوادالاخارا وجهة الإمارات للشحن الجوي الثانية في المكسيك والوجهة الخامسة عشرة في الأميركتين.

وتساهم الإمارات للشحن الجوي في تسهيل التجارة بين المكسيك وبقية العالم منذ أبريل 2014، عندما أطلقت خدمة شحن منتظمة لأول مرة إلى مكسيكو سيتي.

ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 25000 طن من المنتجات، بما في ذلك صادرات الأفوكادو والتوت وغيرها من المنتجات الطازجة من المكسيك إلى مختلف الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط.

وستوفر خدمة الإمارات للشحن الجوي الجديدة إلى غوادالاخارا مزيداً من طاقة الشحن، وفرصاً جديدة للشركات في المنطقة للتواصل مع العملاء عبر شبكة الناقلة المتنامية، التي تغطي أكثر من 125 وجهة.

والتزاماً منها نحو المكسيك واصلت الناقلة خلال جائحة «كوفيد-19» تشغيل رحلات الشحن المنتظمة كل أسبوع إلى مكسيكو سيتي، وسهلت بذلك وصول الإمدادات الطبية الأساسية إلى البلاد، مع الاستمرار في توفير قناة لصادرات المنتجات المكسيكية إلى الأسواق الدولية.

وستعمل خدمة الإمارات للشحن الجوي الجديدة يومي الاثنين والجمعة.. وتشمل السلع التي يتوقع نقلها على رحلات غوادالاخارا مكونات السيارات والمنتجات الطازجة والبضائع العامة الأخرى.



