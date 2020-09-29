انطلاق الجولة الأخيرة من مفاوضات «البركسيت» في بروكسل

بدأت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي رسمياً اليوم في بروكسل، الجولة التاسعة والأخيرة من المحادثات حول معاهدة التجارة الحرة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب جدول الأعمال، تركز المفاوضات التي تستمر لمدة أسبوع على مصائد الأسماك، ما يسمى بمجال تكافؤ الفرص للمنافسة المفتوحة والعادلة، والترتيب الأفقي والحوكمة وإنفاذ القانون والتعاون القضائي، وهي نقاط شائكة في المحادثات.

وقبل هذه المحادثات التي يرأسها كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست ونظيره الأوروبي ميشيل بارنييه، التقى وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مايكل جوف مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في بروكسل.

وقال سيفكوفيتش بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لن يبادر إلى إنهاء المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية، لكنه حذر من أن الاتحاد سيستخدم الآليات القانونية ضمن اتفاقية بريكست إذا لم تقم المملكة المتحدة بحلول يوم غد بالتخلي عن البنود الواردة في مشروع قانون السوق الداخلية، الذي ينتهك كل من نص المعاهدة والقانون الدولي.

وفي بيان منفصل، قال المفاوض البريطاني غوف: إن حكومة المملكة المتحدة لن تتراجع وستواصل السعي لإقرار الاقتراح المثير للجدل في البرلمان، بعد أن أقر قراءته الأولى في مجلس العموم في 15 سبتمبر الجاري.

يذكر أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، لكنها لا تزال تخضع لشروط التجارة الحالية للاتحاد الأوروبي لتمديد ما يسمى بالفترة الانتقالية المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر القادم.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول ذلك الوقت، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2021، مما يعني أنه سيتم تطبيق التعريفات الجمركية وفحوصات الحدود الكاملة على البضائع البريطانية التي تدخل المنطقة الأوروبية.



